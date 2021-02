Can Yaman e Diletta Leotta: colpo di scena nella presunta love story, la foto che nessuno si aspettava postata sui social

Can Yaman esce allo scoperto sulla relazione con Diletta Leotta. Dopo essere stato più volte pizzicato dai paparazzi insieme alla conduttrice, l’attore turco ha deciso di pubblicare la prima foto di coppia su Instagram. Per evitare che la gelosia di alcune delle fan esplodesse, abbattendosi sulla siciliana, la star turca ha preferito disattivare i commenti.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta si fa seria

A quanto pare la liaison tra Can Yaman e Diletta Leotta assume tinte serie. L’interprete ha deciso di vivere alla luce del sole la love story. Nelle ultime ore, ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine in compagnia della 29enne. Lo scatto pare sia stato realizzato presso un poligono di tiro.

Coppia pericolosa

Il protagonista delle soap opera DayDreamer – Le ali del sogno e Bitter sweet – Ingredienti d’amore ha in mano una pistola ed entrambi portano le cuffie, che consentono di ridurre il rumore degli spari e salvaguardare l’udito. La Leotta è raggiante. Il sorriso stampato sul sua volto tradisce felicità.

La didascalia non lascia spazio a equivoci: “Coppia pericolosa”. L’artista ha, poi, disattivato i commenti, così da scongiurare offese e critiche gratuite all’indirizzo della partner.

Frase rivelatrice

Lo scorso mese una frase aveva fatto drizzare le antenne agli amanti del gossip. Nel giro di pochi giorni, era comparsa in una delle Instagram Stories di Can Yaman, impressa su una valigia, e successivamente come didascalia di un post dell’ex meteorina di Sky Tg24.

Can Yaman il presente, Daniele Scardina il passato

Qualcuno si era addirittura spinto ad avvertire il precedente fidanzato di lei, Daniele Scardina, il quale aveva espresso il desiderio di riconquistarla. In uno dei post del pugile un utente gli aveva scritto di stare attento al turco. Tuttavia, lo sportivo non si era particolarmente scomposto, tanto da rispondere in tono ironico, citando la canzone di Lucio Dalla Attenti al lupo. Insomma, pure per lui il rapporto con Diletta Leotta appartiene al passato.