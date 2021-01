Can Yaman starebbe frequentando una delle più belle presentatrici italiane: l’indiscrezione

Can Yaman è in dolce sintonia con una delle conduttrici più belle e ammirate dello spettacolo italiano? L’attore turco è ufficialmente single. Tante donne sognano di poterlo un giorno conquistare, stregate dal suo fascino. Ma questo è risaputo. Ciò che, invece, rappresenta una primizia assoluta è il nome della donna con cui si vedrebbe. La voce è diventata sempre più insistente sul web e pare pure che le parti coinvolte abbiano soggiornato nel medesimo albergo a Roma.

Can Yaman: liaison con la famosa presentatrice

A lanciare lo scoop clamoroso è un volto di Amici, la professore Anna Pettinelli. L’ex partecipante di Temptation Island ha dato la notizia, presto in grado di catturare l’attenzione dei curiosi. Ad avviso della speaker radiofonica, Can Yaman avrebbe una liaison nientemeno che con la famosa presentatrice e influencer italiana Diletta Leotta.

Conferma implicita

A corroborare i rumors sarebbe stata direttamente l’affermato volto di Dazn, la quale avrebbe involontariamente “confermato” di aver pernottato nello stesso hotel capitolino in cui era presente Can Yaman, sbarcato nella Città Eterna per girare uno spot pubblicitario diretto dal grande regista Ferzan Ozpetek.

All’ingresso della struttura l’attore è stato circondato da una folta schiera di fan scatenate e la vicenda ha finito per costargli una multa di 400 euro, per non aver ottemperato alle disposizioni emanate dal legislatore italiano in contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Gabriele Parpiglia contesta la mancata denuncia

La Leotta avrebbe caricato sui social media le immagini del protagonista delle soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno. Nel proseguo, il giornalista di gossip e cronaca mondana Gabriele Parpiglia ha condiviso, a sua volta, le Instagram Stories della siciliana, accusandola di non aver denunciato l’accaduto. Un comportamento condannabile in quanto pericoloso in tempi di emergenza sanitaria.

Lei ammetterà l’intreccio con Can Yaman?

Diletta Leotta ammetterà di essere in contatto insieme a Can Yaman e l’ipotetica relazione? Da quando è finita la storia con Daniele Scardina non avrebbe più avuto un compagno, nonostante fossero circolati dei pettegolezzi sul presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic.