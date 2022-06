Diletta Leotta vola a Mallorca con Giacomo Cavalli: la prima fuga d’amore

La prima vacanza di Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, le foto non lasciano dubbi

Ormai da mesi si vocifera che tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli ci sia una vera e propria storia d’amore. Tuttavia, sembra che la celebre conduttrice di Dazn ancora non sia pronta a venire allo scoperto. Per tanto, la coppia è volata insieme all’Isola di Mallorca e hanno fatto di tutto pur di passare in osservato agli occhi dei paparazzi.

Diletta Leotta è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la conduttrice di un gossip sono state alcune foto le quali la ritraggono con la sua nuova fiamma: Giacomo Cavalli. La coppia si è finalmente concessa la prima vacanza insieme volando all’Isola di Mallorca.

Pur di non farsi scoprire, la bella siciliana è arrivata da sola in aereoporto facendosi accompagnare da un taxi. Solo oltrepassati i controlli dei bagagli la donna ha incontrato il suo nuovo fidanzato. Per giungere a Mallorca, la coppia ha scelto di prenoatre un volo low cost.

Tuttavia non erano da soli. Ad attenderli nell’isola c’era anche un gruppo di amici di Giacomo Cavalli con cui hanno trascorso l’intera vacanza godendosi feste e pranzi sulla spiaggia. Inutile dire che l’ex fidanzata di Can Yaman ha documentato il tutto attraverso il suo profilo Instagram ma sempre mostrandosi da sola e mai in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Giacomo Cavalli: chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Giaocmo Cavalli è un noto modello e imprenditore, classe 1993. Originario di Brescia, tra le sue più grandi passioni c’è la vela. Il figlio di Beppe Cavalli è stato avvistato con la conduttrice di Dazn a inizio maggio. Tuttavia, malgrado le numerosi indiscrezioni e le immagini che non lasciano dubbi, la coppia non ha ancora ufficializzato la loro relazione.