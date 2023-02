Domenica In, Anna Oxa unica assente tra i Big: lo sfogo di Mara Venier non è passato inosservato

Il Festival di Sanremo è terminato e ieri, domenica 12 febbraio, come di consueto, i Big in gara si sono esibiti nuovamente sul palco dell’Ariston per la speciale puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Unica assente della puntata è stata Anna Oxa, alla quale la conduttrice non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Anna Oxa l’unica assente nella puntata di Domenica In andata in onda da Sanremo e condotta da Mara Venier. A rendere pubblica la notizia della cantante in trasmissione è stata la conduttrice, la quale avrebbe lanciato all’artista una vera e propria frecciatina.

Queste sono state le parole che Mara Venier ha pronunciato in merito all’assenza di Anna Oxa in puntata:

Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima.

In seguito alle parole della conduttrice, il pubblico ha mostrato il suo malcontento per la situazione. Marco Mengoni, invece, ha ipotizzato che la scelta della cantante di non partecipare alla puntata di Domenica In fosse dovuta alla troppa stanchezza.

Ma proprio in questo momento Mara Venier non ha potuto fare a meno di lanciare una vera e propria frecciatina ad Anna Oxa. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta.

Al momento la cantante non ha rivelato i motivi che ci sono dietro la scelta di non partecipare alla puntata di Domenica In andata in onda dal teatro dell’Ariston, a Sanremo ed ha preferito rimanere in silenzio riguardo questa notizia tanto chiacchierata.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la cantante risponderà alla frecciatina lanciata da Mara Venier e rivelerà i motivi della scelta di non essere presente alla puntata speciale di Domenica In dedicata interamente al Festival di Sanremo.