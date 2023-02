Festival di Sanremo, Anna Oxa risponde all’attacco di Fedez: le parole del suo staff

Ieri sera, tramite una diretta Instagram, Fedez si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo contro Anna Oxa. Il marito di Chiara Ferragni ha definito la Big in gara al Festival di Sanremo ‘maleducata’, in quanto non avrebbe rispettato la scaletta delle prove. In seguito alle parole del rapper, lo staff della cantante è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni su questa vicenda tanto chiacchierata nella giornata di oggi.

Anna Oxa non ci sta e, tramite un comunicato pubblicato dal suo staff, ha risposto all’attacco che Fedez ha rivolto contro di lei ieri sera. La lunga nota scritta dallo staff della cantante non è passata inosservata e in queste ore sta facendo il giro delle pagine dei principali giornali di gossip.

Il lungo sfogo che ‘Oxarte’ ha rivolto in risposta alle parole di Fedez è iniziato con queste parole:

Fedez? Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie. La stampa o lui lasciano il tempo che trovano. Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore… Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Siamo arrivate alle ore 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero dovute finire per tutti per motivi logistici.

E, continuando, la pagina lo staff della cantante ha aggiunto:

Ci è stato riferito che avevamo 8 persone davanti a noi (per le prove), dopo due ore che aspettavamo mancavano ancora 5 persone. Così, abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove, nell’arco di quel tempo. Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti che si trovavano li. Considerato che la signora Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto, visto che comunque aspettavamo da 2 ore se poteva provare. È stato detto di si ed ha provato.

Successivamente, ‘Oxarte’ ha informato che Anna Oxa non avrebbe incontrato Fedez durante il pomeriggio di prove. Queste le parole dello staff:

A Fedez non l’ha nemmeno visto… Perché Fedez da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? Poi se è una notizia come quella con Madame per far lavorare gli opinionisti… Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona. Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei, ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti. Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena.

Infine, il lungo sfogo dello staff della cantante si è concluso con queste parole: