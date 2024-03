Domenica In, Barbara D’Urso annuncia un grande ritorno: “Chi vuole capire, capisca…”

In occasione dell’intervista avvenuta nel corso della trasmissione odierna di Domenica In, Barbara D’Urso ha suscitato nel pubblico la curiosità riguardo a una possibile nuova stagione della serie “Dottoressa Giò”. La conduttrice napoletana aveva rivelato che la serie era rimasta nel cuore di tantissimi fan e che spesso le viene chiesto ancora di questa serie ormai conclusa da anni.

La serie che l’ha vista protagonista per diversi anni, lascerebbe spazio a speculazioni su un eventuale ritorno. La conduttrice, tra le varie domande e temi affrontati con Mara Venier a Rai Uno, ha affrontato anche il racconto dell’ex compagno e l’amore per i suoi figli. Continuando l’intervista, è arrivata a toccare il delicato argomento della sua inaspettata separazione da Mediaset:

Ho trascorso 23 anni a Mediaset, erano anni di grande felicità mentre ero in diretta ogni giorno. Sono sempre stata presente, sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. Anche durante il periodo del Covid, ero lì ogni giorno a tenere compagnia agli italiani, ho dato la vita. Ma il modo in cui sono stata strappata, senza alcuna spiegazione…

La D’Urso, visibilmente commossa, ha faticato a trattenere le lacrime, ma la conversazione è poi giunta a momenti ben più leggeri, soprattutto quando ha eseguito il suo iconico saluto per la prima volta in diretta su Rai Uno. Durante una discussione sulla fiction, “Dottoressa Giò”, Mara Venier ha sollevato la possibilità di un ritorno della serie. Barbara, protagonista della serie televisiva su Mediaset tra il 1997 e il 1998, con un ritorno nella terza stagione nel 2019, ha risposto:

La Dottoressa Giò è nel mio cuore. Ehm… Sì, forse in un altro luogo o lago. Chi vuole capire, capisca.

L’affermazione, sorprendente, sembra suggerire che potrebbe tornare a recitare in un ruolo simile, magari con un titolo diverso. Chissà cosa avrà voluto accennare la conduttrice napoletana. Molti fan e appassionati si augurano che la fortunata serie Tv possa avere un seguito, anche dopo diversi anni. La Dottoressa Giò, potrebbe tornare sotto altre vesti?

Mara Venier ha cercato di lanciare alcune idee divertenti: “La chiamiamo… La dottoressa cock… Come l’uovo alla coque”. Entrambe hanno riso per questa gaffe, giocando sulla somiglianza di pronuncia tra “cock” in inglese e “coque” in francese (nel primo caso, la traduzione rimanda al membro maschile). “Questo è il momento della stupidera,” ha esclamato la presentatrice Rai, strappando un sorriso a tutti i presenti in studio.