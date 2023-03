Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole per una censura: cosa è successo

Quella andata in onda ieri è stata una puntata di Pomeriggio 5 a dir poco scoppiettante. Barbara D’Urso è tornata a parlare di Gisella Cardia e dell’eredità di Gina Lollobrigida, oltre che di tutte le polemiche emerse sul figlio della diva, su Rigau e su Andrea Piazzolla. Tra gli ospiti presenti in studio e in collegamento non è passata inosservata Alessandra Mussolini che ha fatto una rivelazione davvero choc.

Alessandra Mussolini diffidata da Andrea Piazzolla. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha reso pubblica la notizia proprio nella trasmissione di Barbara D’Urso, lasciando la padrona di casa senza parole. Questo è quanto rivelato dalla diretta interessata in merito alla diffida ricevuta da Andrea Piazzolla:

Non posso dire niente. Io credo che l’opinione sia libera, poi non si può essere concultati. Io sono stata diffidata, ho ricevuto una lettera da parte dell’avvocato Bernardini De Pace, che mi diffida dal parlare di Andrea Piazzolla.

Inutile dire che in seguito alle parole rilasciate da Alessandra Mussolini, Barbara D’Urso ha confessato di essere stupita per quanto accaduto.

Queste sono state le parole che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivolto alla nemica di Andrea Piazzolla:

Io sorrido. A parte il fatto che stimo tantissimo l’avvocato Bernardini De Pace, che è anche una mia amica per altro. Non sorrido sul fatto che lei abbia chiesto questo, ma sul modo in cui la Mussolini l’ha annunciato.

Verso la fine del dibattito è intervenuto l’avvocato Ingroia che si è esposto sulla questione che ha coinvolto Alessandra Mussolini con queste parole:

È libera, la diffida serve solo per mettere in guardia il diretto interessato che se dice delle cose false arriva la querela…

Infine, Barbara D’Urso ha risposto alle parole dell’avvocato in questo modo: