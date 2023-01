Domenica In, cala il gelo in studio, c’entra Iva Zanicchi: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Iva Zanicchi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle sia finita ancora una volta al centro delle polemiche. Il motivo? Le battute fatte nello studio di Domenica In hanno lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo.

Iva Zanicchi non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta l’artista italiana è finita nell’occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate nello studio di Domenica In che non sono passate inosservate.

Durante un’intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier, la cantante è tornata sull’argomento Sanremo 2023. Nel dettaglio, Iva Zanicchi ha detto la sua in merito al mancato invito, da parte di Amadeus, ad artiste quali Mina ed Ornella Vanoni. Proprio in questo momento l’artista si è lasciata andare ad alcune battute che hanno fatto calare il gelo nello studio del programma.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte. […] Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta.

In seguito alle parole di Iva è intervenuto Aragozzini che ha voluto sottolineare:

Intendeva riportare in vita artisticamente Mina.

Inutile dire che, in seguito alle parole pronunciate da Iva Zanicchi, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Sono stati molti, infatti, coloro che non apprezzato le frasi della cantante ponendola al centro di una vera e propria bufera mediatica.

Al momento l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha mantenuto il silenzio e non si è ancora espressa in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Non ci resta che attendere le prossime per scoprire se la notizia avrà ulteriori . Vi terremo sicuramente aggiornati.