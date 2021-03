Domenica In, Elettra Lamborghini si sente male in diretta durante un’intervista

Malore in diretta per Elettra Lamborghini. Mara Venier costretta a rompere l'intervista

Puntata particolare quella di Domenica In, andata in onda domenica 28 febbraio. Tra i tanti ospiti del programma, Elettra Lamborghini che è stata protagonista di un episodio spiacevole. Nel mezzo dell’intervista, infatti, la padrona di casa Mara Venier è stata costretta a rompere la chiacchierata con la cantante per un malore avvertito dalla giovane ospite.

L’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini è stata ospite della puntata di Domenica In del 28 febbraio. Tuttavia, però, la conduttrice Mara Venier è stata costretta ad interrompere l’intervista per un malore avvertito dalla 26enne.

Già dal suo primo ingresso in studio, Elettra Lamborghini si è presentata estremamente rigida nel camminare. Alla curiosità della padrona di casa su cosa fosse successo, la cantante ha così risposto:

Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere.

Dal momento che le condizioni della cantante non erano delle migliori, Mara Venier ha proposto di chiamare un medico per risolvere la situazione. Terminate le battute su quanto successo, inizia l’intervista di Elettra Lamborghini da parte della padrona di casa Mara Venier.

Tanti i tasti toccati durante la chiacchierata. Dalla cavalla morta della cantante, al matrimonio con il marito Afrojack, Elettra Lamborghini si è messa a nudo e si è raccontata anche se il momento è stato davvero breve.

Domenica In, Mara Venier costretta ad interrompere l’intervista con Elettra Lamborghini

Infatti, ad un certo punto dell’intervista Mara Venier è stata costretta ad interrompere la chiacchierata con la 26enne dal momento che era altamente preoccupata per il malessere avvertito dalla cantante. Queste son state le parole della conduttrice a riguardo: