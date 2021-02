Elettra Lamborghini fa una clamorosa gaffe su Alessandra Amoroso e cancella ma la cantante si accorge e reagisce così

La cantante bolognese Elettra Lamborghini si è resa protagonista di un simpatico episodio che non è passato inosservato al popolo del web. Sappiamo tutti dell’amicizia che lega la ricca ereditiera con la cantante Alessandra Amoroso, anche per le comuni partecipazioni agli eventi musicali. E la clamorosa gaffe fatta da Elettra Lamborghini riguarda proprio Alessandra Amoroso.

Elettra Lamborghini al centro di un buffo episodio che ovviamente non è passato inosservato al popolo del web. Come molti utenti hanno notato, la cantante bolognese ha pubblicato una foto con l’amica e collega Alessandra Amoroso, augurandole buon compleanno. Fin qui niente di male, se non per il fatto Alessandra Amoroso compie gli anni il 12 agosto.

Dunque una clamorosa gaffe che la fanpage della cantante salentina ha notato subito e ha documentato con degli screenshot. Infatti, Elettra Lamborghini, subito dopo essersi accorta dell’errore, ha provveduto a cancellare immediatamente il post.

Ma nulla può sfuggire alla ‘Big Family‘ che è riuscita in tempo a screenshottare l’errore commesso dalla cantante bolognese. Non sono mancati i commenti delle due amiche su Instagram. Ed ecco dunque che Alessandra Amoroso replica alla clamorosa gaffe fatta da Elettra:

Auguri per cosa tesoro mio piccolo?! Ahahaha

Ma non arriva a tardare la risposta di Elettra Lamborghini che risponde così all’amica:

No amore sto volando. Ca**o mi avevano taggato scrivendo auguri. Mortah. Buon non compleanno lo stesso.

La vicenda termina con il messaggio della cantante salentina che si esprime così nei confronti di Elettra Lamborghini:

Io adoro lei e tutto il suo mondo.

L’errore della clamorosa gaffe fatta da Elettra Lamborghini

Sembra che a trarre in inganno la cantante ed ereditiera bolognese sia stata una foto che la ritrae insieme all’amica Alessandra Amoroso con la seguente didascalia:

Happybirthday Alessandra Amoroso.

Peccato, però, che la foto risaliva a questa estate e ciò ha scatenato la gaffe di Elettra Lamborghini.