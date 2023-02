Iva Zanicchi, il segreto che ha sempre tenuto nascosto: di cosa si tratta

Iva Zanicchi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune dichiarazioni private che di certo non sono passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Qualche giorno fa Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Vero’. Qui la cantante si è messa a nudo rivelando alcuni aspetti della sua vita non solo lavorativa ma anche privata. Nel dettaglio, la cantante si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Iva Zanicchi ha confessato che ha di essere estremamente pigra. Un difetto che ha cercato di superare cercando sempre di rimboccarsi le maniche. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mia mamma me lo diceva sempre…Ero consapevole di avere questo grandissimo difetto e come fanno di solito tutti i grandi pigri, mi sono data da fare più degli altri, proprio per vincere questa cosa…

Iva Zanicchi commenta il Festival di Sanremo di Amadeus: le sue parole

L’intervista che Iva Zanicchi ha rilasciato al settimanale ‘Vero’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che la cantante ha fatto sulla ultima edizione del Festival di Sanremo.

La cantante ha colto l’occasione per fare i complimenti ad Amadeus il quale anche quest’anno ha registrato un vero e proprio record di ascolti. Secondo l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, anche questa volta il direttore artistico del Festival ha fatto centro. Queste sono state le parole di Iva Zanicchi a riguardo:

Penso abbia accontentato tutti…Ci sono davvero grandi cantanti e giovani di successo…Il livello di questo Festival è molto alto…

Non è poi mancato il suo pensiero su Anna Oxa, riguardo la quale Iva Zanicchi ha rivelato: