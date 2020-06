Domenica In e l’infortunio di Mara Venier, a rischio l’ultima puntata? Cosa succederà nelle prossime puntate di Domenica In? Come ormai saprete Mara Venier è stata vittima di un brutto incidente, le costerà il finale di stagione?

Come tutti ormai saprete ieri, la conduttrice Veneta Mara Venier, è caduta dalle scale e il brutto incidente le ha procurato una grave frattura al piede. Oggi, dopo lo spavento di ieri, ci si chiede se è a rischio il futuro di Domenica In.

Il programma di Rai 1, sarebbe dovuto andare avanti almeno fino al 28 giugno. L’azienda ha infatti deciso di non chiudere a Maggio come da palinsesto, ma di continuare con altre 4 puntante terminando a fine mese con una puntata in diretta da Rimini.

Ora però, la frattura al piede della padrona di casa potrebbe cambiare le carte in regola: la donna non si perde di certo d’animo e ha sempre fatto il possibile per andare in onda, febbre, problemi familiari o infortuni Mara c’è sempre stata.

Anche ieri è andata in onda con il piede fasciato e si è fatta vedere solo dopo la fine della puntata. Ma riuscirà a tenere duro per altre quattro puntate sicuramente impegnative? Lei stessa era entusiasta del prolungamento del programma e l’aveva annunciato proprio durante una delle ultime puntate.

“Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica” ha spiegato la conduttrice.

Il programma è già stato confermato per la prossima stagione, la trasmissione ha fatto compagnia a molti italiani durante il periodo di lockdown e Mara Venier è stata in grado di gestire tranquillamente le ospitate con collegamenti in diretta e distanziamenti sociali.

La donna, che aggiorna costantemente i fan sul suo profilo Instagram, nei prossimi giorni potrà dirci sicuramente di più. Per ora non ci resta che augurarle una buona e veloce guarigione.