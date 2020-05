Mara Venier e l’esito della radiografia: si è fratturata il piede dopo la caduta dalle scale Brutto incidente oggi per Mara Venier, la conduttrice di Domenica In è caduta dalle scale prima della diretta, ora arriva l'esito del medico: frattura del piede

Piccolo incidente per Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, poco prima della messa in onda è caduta dalle scale provocandosi la frattura del piede: è arrivato pochi minuti fa l’esito del Dottor Giovanni Di Giacomo

Come sempre, ad aggiornare i fan della situazione medica, è stata la conduttrice Veneta in persona tramite i suoi canali social: la donna ha postato la foto del piede ingessato e distesa a letto, si prospetta una brutta estate per Mara Venier.

Sotto la foto tanti VIP, amici e colleghi hanno espresso il loro sostegno alla donna che sembra essere ancora molto dolorante. Mara Venier, che non si perde mai d’animo, aveva deciso di condurre uguale la puntata odierna di Domenica In, spiegando ai telespettatori quanto successo poco prima:

“Ci provo andare in onda ….sono caduta dalle scale stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!”.

Sicuramente non è nulla di grave e presto guarirà, ma possiamo immaginare il grande dolore. Durante la puntata di oggi inoltre, in collegamento con il cantante napoletano Massimo Ranieri la moglie di Nicola Carraro ha così commentato:

“Volevano portarmi a fare la radiografia subito, ma ho detto di no, ci andrò dopo la trasmissione oppure domani mattina. Ho preso anche una brutta botta in testa, ma sono lucida, che devo fare le cose che capitano a me”

Domenica In prosegue, ma come farà Mara Venier?

L’azienda aveva deciso di prolungare il programma di Rai 1 fino al 28 giugno e si parlava anche di un’edizione serale estiva, ma ora l’ipotesi è a rischio? Riuscirà lo stesso Mara Venier a condurre il programma?

“Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica“. queste le parole della donna durante una delle ultime puntate, aspettiamo gli aggiornamenti.