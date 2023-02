Domenica In, Mara Venier e la rivelazione su Maria De Filippi: “Come sarà per lei dopo Costanzo”

In questi giorni il mondo dello spettacolo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Ricordiamo che il grande conduttore e giornalista si è spento venerdì mattina, a Roma, all’età di 84 anni. Sono molte le trasmissioni televisive che in giorni stanno ricordando il gigante della tv. Anche Mara Venier ha voluto ricordarlo in una puntata speciale di Domenica In.

La puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio è stata interamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. La padrona di casa ha ricordato il gigante della tv in presenza di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, quali Bruno Vespa, Walter Veltroni, Vittorio Sgarbi e molti altri.

A tutti coloro che hanno assistito a questa puntata speciale non è passato inosservato il grande dolore dei presenti per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Nel ricordare il gigante della tv, Mara Venier non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero per Maria De Filippi, sulla quale ha speso queste parole:

Maria De Filippi è davvero sola, come sarà per lei il dopo Costanzo?

Alla domanda della conduttrice ha replicato l’avvocato di Maurizio Costanzo il quale si è espresso con queste parole:

Giusto pensare molto a lei, per lei Maurizio è stato tutto. Dovere di noi amici, finiti questi ricordi per Maurizio, di essere vicini a Maria. Credo che Maria sia rimasta davvero sola. Ha bisogno del nostro affetto e di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui. Credo sia un dovere nostro da assolvere con cristiana amicizia.

Successivamente Mara Venier ha rivolto un ultimo pensiero per la sua amica Maria De Filippi: