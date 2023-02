Al Bano sgrida Mara Venier a Domenica In: ecco cosa è successo

Al Bano non le manda a dire a Mara Venier la quale ha scatenato l'ira dei cantautore a Domenica In

Nella scorsa puntata di Domenica In andata in onda sulle reti Rai, Al Bano si è lasciato andare in una lunga intervista. Tuttavia, nel corso della chiacchierata con Mara Venier, il celebre cantautore è stato costretto a sgridare la padrona di casa. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Al Bano spiazza tutti i telespettatori di Domenica In. Tra gli ospiti della scorsa puntata del talkshow pomeridiano c’era anche il cantante di Cellino San Marco il quale si è raccontato ai microfoni di Mara Venier. Tuttavia, in un momento preciso dell’intervista, la padrona di casa ha scatenato l’ira del diretto interessato.

Mentre stava parlando, l’artista si è accorto che la conduttrice veneta fosse distratta. Infatti, proprio in quel momento, Mara Venier era occupata a guardare il suo cellulare su cui aveva ricevuto un messaggio. Alla luce di questo Albano ha sbottato:

Sei disattenta e io non mi concentro!

Dinnanzi a tale episodio, la padrona di casa è rimasta sorpresa. Tuttavia la sua risposta non si è fatta attendere. Infatti lei stessa ha tentato di giustificarsi spiegando:

Scusa, ma mi ha mandato Arbore un messaggio bellissimo e mi ero un attimo…

Al Bano: l’intervista a Domenica In

In occasione dell’intervista rilasciata a Domenica In, Al Bano ha deciso di aprire il suo cuore a Mara Venier facendo riemergere alcuni ricordi del passato. Nel dettaglio, oltre a commentare la sua esibizione sul palco dell’Ariston insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, l’artista ha parlato con emozione della sua mamma Jolanda. Queste sono state le sue parole: