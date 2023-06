Domenica In, Mara Venier lancia un messaggio alla mamma di Alessandro Impegnatiello: “Suo figlio è un mostro”

Il caso di Giulia Tramontano ha lasciato l’Italia intera nello sconforto più totale. Ricordiamo che la 29enne, al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal compagno Alessandro Impegnatiello. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno deciso il proprio pensiero in merito a questa triste vicenda. Tra i tanti, durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda, Mara Venier ha voluto ricordare la giovane lanciando anche un messaggio alla madre di Alessandro. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In andata in onda domenica 4 giugno ricordando Giulia Tramontano, la 29enne di Senago al settimo mese di gravidanza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impegnatiello. Oltre a ricordare Giulia, la padrona di casa ha voluto lanciare anche un messaggio alla madre di Alessandro.

Queste sono state le parole con cui Mara Venier ha aperto l’ultima puntata della stagione di Domenica In:

Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante.

E, continuando, la conduttrice ha poi aggiunto:

Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago.

Infine, concludendo, Mara Venier ha rivolto un messaggio alla madre di Alessandro Impegnatiello, che nei giorni scorsi ha affermato che suo figlio è un mostro. Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo: