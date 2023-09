Domenica In, Mara Venier pronta a lasciare, spunta il nome del suo successore: ecco chi potrebbe sostituirla

Durante la conferenza stampa di Domenica In, Mara Venier ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno di conduzione della trasmissione. L’annuncio della conduttrice ha posto un interrogativo tra i fedeli telespettatori del programma: chi sarà il successore di zia Mara? A sostituire la conduttrice potrebbe essere un volto noto della Rai: scopriamo insieme di chi si tratta.

Queste sono state le parole con cui Mara Venier ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare la conduzione di Domenica In:

Quest’anno sono 30 anni dalla mia prima Domenica In e per l’occasione ho deciso di recuperare lo show itinerante. Il mio primo anno a ‘Domenica In’ si concluse proprio con 4 puntate itineranti. Voglio andare io a trovare il pubblico che ci guarda da casa e che mi ha dato tanto. Vorrei chiudere così. Sono passati 30 anni e quindici li ho passati a condurre questo programma. Chi l’avrebbe detto? Domenica In’ è l’unico programma che posso condurre. Io non mi vedo da nessuna altra parte.

E, continuando, la conduttrice ha poi aggiunto:

Ogni anno penso che sia l’ultimo e ogni anno poi va molto bene. Ma, come mi ha insegnato Renzo Arbore, bisogna lasciare quando si è in alto, non quando si cade. Io quest’anno davvero pensavo di non farla ma poi non ho saputo dire di no. Quest’anno però sarà il mio ultimo anno e non credo che tornerò indietro. È un programma impegnativo su cui lavoro dieci mesi l’anno e forse è giusto alla mia età che io stia più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola che una parte dell’anno vive a Santo Domingo.

Come già anticipato, tutti si chiedono chi sostituirà Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In. A rivelare il nome del possibile successore è stata la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’. Durante l’intervista, Mara Venier ha fatto il nome di Alberto Matano.

In questi giorni il conduttore de La Vita in Diretta ha rotto il silenzio ed ha commentato le parole che l’amica e collega ha rilasciato su di lui. Questo è quanto rivelato dal noto giornalista: