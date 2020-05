Domenica In, Pamela Prati si confessa con Mara Venier Domenica In, Pamela Prati parlare di Mark Caltagirone, Mara Venier: "Mi fai tenerezza e poi ti menerei!"

Nello studio di Domenica In torna Pamela Prati, per parlare ancora una volta dello scandalo con Mark Caltagirone. L’intervista con Mara Venier parte dall’infanzia di Pamela Prati e da subito cominciano le lacrime. Infatti la showgirl ammette di aver passato un periodo molto duro quando era ad Ozieri. Già da subito il popolo di Twitter comincia a lamentarsi, con commenti sulle “lacrime di coccodrillo” della Prati.

In effetti dopo il matrimonio/scandalo la reputazione della show girl è ai minimi storici e il pubblico proprio non riesce a perdonarla. Pamela Prati, poi ha parlato della scomparsa di sua madre. Ha affermato: “Mi fa male, era una guerriera” e ancora una volta porta il viso tra le mani, scatenando la reazione su Twitter: “Piange senza lacrime”, “Pianto a secco!”, “Nemmeno una lacrima, nemmeno una” sono i commenti più gettonati. Molti criticano anche la presentatrice del programma per averla intervistata ancora una volta.

Mara Venier è molto discordante nei confronti di Pamela Prati, infatti afferma: “Mi fai una tenerezza e poi ti menerei!”. Poi la conduttrice di ‘Domenica In’ la incalza, chiedendo cosa è successo riguardo Mark Caltagirone. “Sono stata plagiata, vi chiedo scusa” continua a ripetere Pamela Prati. Mara Venier subito mette da parte l’allegria, e incalza: “Però qui devi chiarire. E tu sai che io ero davvero preoccupata, perché in quel momento là potevi fare di tutto. Sai che io dico la verità!”.

In quel mentre in studio viene mandata in onda la precedente intervista alla show girl. Pamela Prati continua a ripetere di essere stata plagiata, così come altri volti noti della TV. Ma Mara Venier non desiste e continua ad evidenziare che lei stessa aveva mentito, dichiarando di essere stata a cena con un uomo che in realtà non esiste. La Prati replica “Lo so, mi hanno detto di dire così. E così fanno le persone plagiate. Io lo ero completamente”.

Lo ripete di continuo, “Sono stata plagiata”. Ma Mara Venier non ha intenzione di far cadere la cosa in questo modo ed esclama: “Ci sono finiti in mezzo dei bambini”. Ma Pamela Prati continua sulla sua linea: “Io sono stata messa in mezzo, mi hanno fatto del male. Pensa quando mi sono resa conto di tutto, quanto sono stata male. Ciò che mi fa più male è essere passata per ciò che non sono. Io non ho inventato, ho creduto”. Nel frattempo sui social continuano a piovere insulti e lamentele.

Di certo, per la show girl, riconquistare il pubblico sarà un’impresa molto difficile. Probabilmente, poi, presentarsi nei salotti TV è controproducente, date le reazioni dei fan. Pamela Prati ha parlato anche del suo libro, “Come una carezza“, ma il focus si è subito spostato sullo scandalo di Caltagirone.