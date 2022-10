Domenica In, Paola Barale parla della sua malattia e confessa: “Non voglio operarmi”

Dopo anni di lontananza dal mondo dello spettacolo e dal piccolo schermo, Paola Barale è tornata alla ribalta. La showgirl è infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle dove, già dalla prima puntata, ha riscosso un successo incredibile. Ospite di Domenica In, la Barale ha ripercorso la sua carriera svelando anche alcuni retroscena sulla sua vita privata. Tra i tanti, la showgirl ha parlato della malattia di cui soffre da tempo.

Nel salotto di Mara Venier Paola Barale ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha infatti svelato di soffrire da tempo di una malattia, la spondilolistesi. Si tratta di una condizione che colpisce la schiena da cui è affetta anche la stessa Mara Venier.

Queste sono state le parole della concorrente di Ballando con le Stelle a riguardo:

Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non farlo e ho deciso di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi e fino quando posso farne a meno cercherò di evitare.

Nonostante ciò, la showgirl ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. Nella prima puntata l’esibizione di Paola Barale ha diviso la giuria, anche se tutti i giudici sono d’accordo sul fatto che grazie al suo talento e alla sua presenza scenica, la Barale arriverà molto lontano nel programma.

A cinquant’anni Paola Barale ha ancora quella bellezza e quel fisico che da sempre l’hanno contraddistinta e che ancora oggi farebbero invidia a chiunque. A riguardo, la showgirl ha dichiarato:

Ma io non mi sono mai piaciuta. Quando ero giovane non mi piacevo, ora rivedo le foto e dico ‘ammazza’. Adesso mi vedo e non mi piaccio, ma penso che magari tra vent’anni mi piacerò e che forse non sono così male.