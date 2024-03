È stato ospite nel salotto di Mara Venier, per presentare il suo libro Tra il silenzio e il tuono. Roberto Vecchioni è tornato a parlare del dolore per la scomparsa del figlio Arrigo, commuovendo il pubblico e la stessa conduttrice di Domenica In.

Arrigo Vecchioni si è spento lo scorso anno, dopo una lunga malattia, all’età di 36 anni. Roberto Vecchioni non ha mai rivelato la condizione del figlio, ma più volte ha esternato quel dolore che ogni giorno lo accompagna, scaldando il cuore degli italiani. L’amato cantautore italiano ha parlato, nel salotto di Mara Venier, di come ogni giorno riesca ad imparare qualcosa da quella sofferenza e di come la scomparsa di Arrigo abbia segnato la vita della moglie Daria.

Mi viene in mente Eschilo che diceva: ‘Si impara soffrendo’. Si, perché la felicità non insegna niente. Il dolore ti insegna le cose. La felicità no. Dobbiamo impegnarci a capire come si può fo****e il dolore. Io ho avuto un dolore molto grande, che non passa mai. Quando va via una persona così bella e così aperta come lui. Il mondo non se lo meritava. Lui ha lottato per 17 anni. Io sono convinto che ci sia un segno in tutto questo. Dio non fa mai le cose a caso. Per me adesso è importante il sorriso di mia moglie Daria.

In altre occasione aveva già rivelato di come Daria avesse reagito alla scomparsa del figlio. Negli ultimi 10 mesi, la sua vita è cambiata e lei si è lasciata travolgere da quell’immenso ed insopportabile dolore. E tutto ciò che vuole, è vederla stare bene.

Sono sicuro che soffre di più una madre. Mia moglie Daria da dieci mesi si è persa, si è ammalata.

Roberto Vecchioni ha scaldato il cuore del pubblico con le sue parole ed è ciò che lui ha sempre cercato di fare. Ha raccontato a Mara Venier che il suo intento è sempre stato quello di far capire agli altri l’importanza della parola. Il giorno prima di andare in pensione, il paroliere ha fatto ascoltare ai suoi alunni il brano “Sogna ragazzo sogna”.

Io avevo un debito con questa canzone. Questo brano ha avuto poco successo e quindi l’unico modo era andare a Sanremo.

