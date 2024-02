È stato ospite da Massimo Gramellini, durante la trasmissione In altre parole. Roberto Vecchioni ha commosso il pubblico italiano con il ricordo del figlio scomparso lo scorso aprile del 2023. Arrigo se n’è andato a soli 36 anni.

Credit: In altre parole

Ha guardato le foto dei suoi amati figli, si è commosso ed è stato in quel momento che il dolore è riaffiorato nello studio. Quattro figli, tutti per lui meravigliosi, ma uno non c’è più. Ma invece di parlare del grande dolore, dei pianti e di come la sua vita sia stata segnata, Roberto Vecchioni ha preferito raccontare dei bellissimi ricordi che Arrigo gli ha lasciato.

Le commoventi parole del cantante:

Guardate che belli che sono, tutti e quattro vivi. Anche se uno non c’è più. Qui non facciamo televisione del pianto e del rimorso, lasciamola agli altri, che non me ne frega nulla di quelle cose. Dico cose serie, vere. Questo meraviglioso ragazzo è un poeta straordinario. Però c’è stato un problema, che il mondo non si meritava uno bello come lui, se lo doveva meritare. Non era lui che doveva meritarsi il mondo, era il mondo che doveva meritarsi lui. E un giorno se n’è andato. Se n’è andato perché il mondo non era roba sua, ma per me è sempre qui.

Vecchioni ha poi rivolto un pensiero alla moglie, una donna straordinaria che dedica ogni istante di vita ai suoi figli e la perdita di uno di loro, per lei è stata devastante. Sa che per i papà il dolore è enorme, ma non è uguale a quello che prova una mamma. Lo sa, lo vede e ha una grande stima per la sua Daria.