Domenica In, scontro tra due ospiti: Mara Venier costretta ad intervenire

Andrea Piazzolla fortemente criticato dagli ospiti presenti in studio

La puntata di Domenica In andata in onda domenica 24 settembre è stata alquanto movimentata. Tra i tanti argomenti trattati, si è dato ampio spazio alla vicenda di Gina Lollobrigida. Presente in studio anche Andrea Piazzolla, finito al centro di un’accesa lite che ha costretto la padrona di casa Mara Venier ad intervenire. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di tensione a Domenica In. Tutto è iniziato quando Mara Venier ha trattato l’argomento riguardo la scomparsa di Gina Lollobrigida. In studio erano presenti, oltre ad Andrea Piazzolla, anche Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini e Salvo Sottile. In particolar modo, questi ultimi hanno rivolto pesanti critiche a Piazzolla costringendo Mara Venier ad intervenire.

Queste sono state le parole che Alessandra Mussolini ha rivolto ad Andrea Piazzolla:

Ricordo di un compleanno meraviglioso, c’era un circo, tu Andrea gli avevi regalato un leoncino. Leoncino, Mara, ma coi soldi di chi?

Alle parole di Alessandra Mussolini la conduttrice ha risposto in questo modo:

Dove c’è gusto non c’è perdenza dicono a Napoli. Se li è guadagnati i soldi e ognuno è libero di fare ciò che vuole a qualsiasi età coi propri soldi. Una donna li può spendere come vuole. Io, a 90 anni, secondo te, se trovo uno caruccio che mi fa stare bene lo sto a guardà?

A questo punto è intervenuta di nuovo Alessandra Mussolini:

Se a 90 anni vuoi dare a uno 10, 20 30 milioni di euro, fai pure.

Proprio in questo momento la Mussolini è stata interrotta da Morena Zapparolli alla quale poi ha rivolto queste parole: