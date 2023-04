Domenica In, Simone Coccia confessa: “Non escludo di tornare con Stefania Pezzopane”

Dopo l’annuncio della fine della loro storia d’amore, durata ben 9 anni, Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono i personaggi più chiacchierati del gossip di questi ultimi giorni. Domenica 23 aprile, l’ex gieffino è stato ospite di Domenica In e proprio nel salotto di Mara Venier si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo l’amore vissuto con la deputata.

Simone Coccia è stato ospite di Domenica In nella puntata andata in onda domenica 23 febbraio. Qui l’ex spogliarellista ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo la fine della storia d’amore vissuta con Stefania Pezzopane e durata ben 9 anni. Queste sono state le sue parole:

È stata una storia importante che mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme e anche dei momenti molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria.

E, continuando, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane ha poi aggiunto:

Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi. Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita. Nemmeno in futuro ritroverò una donna così. Più che l’amore della mia vita, credo sia stata l’unica donna che ho amato con tutto il mio cuore. Ma il rapporto era cambiato, si era trasformato quasi in un’amicizia. Non ci sono colpe da una o dall’altra parte. È venuto a mancare l’amore e forzare le cose non so fino a che punto sia giusto.

Domenica In, Simone Coccia confessa: “Non escludo un ritorno con Stefania”

Ma non è finita qui. L’intervista di Simone Coccia a Mara Venier è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto proprio in merito alla sua ex compagna. Nel dettaglio, Simone Coccia ha dichiarato di non escludere la possibilità che i due possano tornare insieme. Queste sono state le sue parole: