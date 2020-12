Dopo dieci anni al comando, Alessandro Cattelan lascia X Factor: le motivazioni

Con gli occhi gonfi di lacrime, Alessandro Cattelan annuncia che non sarà più il conduttore di X Factor

Era la finale del talent show che da oltre 13 anni intrattiene milioni di telespettatori italiani. Era quasi il momento di decretare il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, eppure, ieri sera, a catturare l’attenzione di tutti è stato ancora una volta Alessandro Cattelan. Lo show man ha annunciato che dall’anno prossimo non sarà più lui a condurre la gara canora.

Credit: alecattelan – Instagram

Tutti i fan più accaniti del noto talent show targato Sky si auguravano che questo momento non arrivasse mai. Nel corso delle 10 edizioni che ha guidato, Cattelan ha reso lo show suo. Sempre all’avanguardia, il presentatore piemontese ha saputo dare un impronta che in pochi dimenticheranno e che sarà davvero difficile eguagliare per chi prenderà il suo posto dalla prossima edizione.

Credit: X Factor Italia

Senza alcun preavviso, spiazzando tutti come sempre, poco prima di annunciare quale sarebbe stato il vincitore dell’edizione di quest’anno, Alessandro si è preso un momento per se. A cuore aperto, ha annunciato che quella di ieri è stata la sua ultima puntata alla guida di X Factor.

Le parole di Alessandro Cattelan

Credit video: X Factor Italia – YouTube

Ho iniziato la puntata consapevole che sarebbe stata l’ultima. La immaginavo sicuramente diversa. Con il Forum pieno di gente e con la mia famiglia che mi aspettava nei camerini.

Così inizia il monologo dell’amatissimo conduttore delle ultime 10 edizioni del programma. Ha continuato dicendo che è finito un pezzo importante della sua vita e anche di quella di coloro che hanno seguito il programma fin dall’inizio.

È arrivato il momento di voltare pagina. E so che con questa mia scelta metterò qualcuno in difficoltà. È stato un anno difficile e lo finiamo così, insieme.

L’emozione negli occhi di Alessandro Cattelan è ben visibile, tanto che non riesce a trattenere la commozione e qualche lacrima. Immancabili i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato con lui, dai giudici ai membri dello staff di X Factor.

Il post di X Factor

Proprio la casa che lo ha accolto per la bellezza di 10 anni consecutivi e che lo ha lanciato artisticamente, ha deciso di rendere onore al suo capitano pubblicando un post sui propri canali social: