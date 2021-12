Dopo giorni dalla nascita, Gracia De Torres svela i nomi dei gemellini

Dopo un lungo e doloroso periodo, Gracia De Torres è riuscita a coronare il suo sogno più grande, quello di diventare mamma. Recentemente ha stretto tra le sue braccia due gemellini.

Credit: gracia_de_torres – Instagram

La conduttrice, modella ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, ha tenuto aggiornarti i suoi numerosissimi fan per tutta la gravidanza, fino alla nascita. Ha mostrato il suo corpo post parto, pieno di lividi alle braccia e cicatrici. Si è detta diversa da come tutti sono abituati a vederla, cambiata, ma fiera del suo corpo e felice di guardarsi allo specchio al naturale.

Dopo diversi giorni dalla nascita, l’influencer ha svelato anche il nome dei nuovi arrivati, nati lo scorso 28 novembre.

Mai avrei sognato niente di così perfetto.

Il neo papà aveva svelato sui social network che bambini ci sarebbero chiamati con le iniziali B ed N e la futura mamma aveva confermato le sue affermazioni.

Il nostro mondo si tinge di azzurro e di rosa. I gemelli sono arrivati, con una settimana di anticipo ma ce l’abbiamo fatta. 28 novembre 2021 alle ore 9:02 e 9:04.

Come si chiamano i gemellini di Gracia De Torres

Nell’ultimo post, dove mostra i dolci visini dei frutti del suo amore, Grazia De Torres svela i nomi dei gemellini: Bloom e Nathanael De Torres Vargas.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Dopo la nascita, il cestista e neo papà Daniele Sandri, ha pubblicato un lungo post per ringraziare colei che gli ha regalato questa grande emozione e questo grande amore.

Credit: gracia_de_torres – Instagram