Inevitabilmente, da alcun giorni, il nome che circola di più sul web è quello di Fedez. Il cantante e marito dell’imprenditrice digitale, qualche giorno fa aveva annunciato di essere malato, per poi sparire sui social. Ieri è tornato a parlare, sempre sui social, spiegando che oggi sarebbe stato un giorno molto importante.

Ad annunciare la malattia, qualche giorno fa, ci aveva pensato proprio Fedez. Nelle sue Instagram stories aveva pubblicato un video, in lacrime, mentre annunciava che i medici hanno trovato qualcosa di anomalo che lo porterà, ora, ad un percorso di cure non semplice.

Il rapper aveva anche detto che in questi giorni avrebbe voluto starsene tranquillo e stringersi all’affetto della sua famiglia.

Affetto che certamente non ha tardato ad arrivare. Decine i personaggi del mondo della musica, della televisione e anche della politica che hanno inviato dei messaggi di conforto e supporto.

Da Matteo Salvini a Mara Venier, passando per Emma Marrone, Vittorio Feltri e tantissimi altri.

Poi la famiglia, appunto. La prima ad esporsi per suo marito è stata naturalmente Chiara Ferragni. Ma poi hanno contribuito anche le due sorelle dell’imprenditrice digitale, Valentina e Francesca.

Dal giorno dell’annuncio della malattia, Fedez è praticamente scomparso dai suoi profili social, salvo un dolcissimo post, il 19 marzo, per augurare al piccolo Leone un buon quarto compleanno.

Ieri, in serata, è finalmente tornato ed ha spiegato quali saranno i prossimi passi da compiere. Ecco le sue parole:

Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.