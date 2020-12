Dopo i problemi durante la gravidanza, la famosa attrice è diventata finalmente mamma

Emma Roberts e il suo compagno, Garrett Hedlund, sono diventati genitori, nei giorni scorsi, del loro primo figlio. A confermare l’avvenuta nascita è stato il sito TMZ, mentre ancora non è arrivata nessuna conferma sui profili social dei neo genitori. Dopo una difficile gravidanza, dovuta all’endemetriosi, per i due attori statunitensi tutto si è concluso nel migliore dei modi e possono finalmente stringere il frutto del loro amore.

Il parto è andato alla grande, il piccolo e sua mamma sono in ottima forma e il nome scelto per il nuovo arrivato è Rodhes. Questo è quanto riporta il sito TMZ. Si attendono conferme dai neo genitori che, per ora, hanno scelto di godersi il momento lontano da ogni luce dei riflettori.

Emma Roberts e l’endometriosi

E! News

Non è stata affatto una gravidanza facile, quella affrontata dall’amatissima attrice americana. Lei stessa, in un’intervista al settimanale Cosmopolitan, aveva raccontato il suo problema con l’endometriosi, una patologia che le ha impedito per molto tempo di restare incinta.

Come raccontato dalla stessa Roberts, ciò che l’ha aiutata, alla fine, a raggiungere l’obiettivo di rimanere incinta, è stato il fatto di aver condiviso la sua esperienza con altre donne che hanno sofferto dello stesso problema.

Sono stata così grata di scoprire che non ero l’unica a soffrire di infertilità ed endometriosi. Inizialmente mi sentivo come se fossi io il problema, ma parlandone e aprendomi, ho capito che non avevo fatto nulla di male. Sembra assurdo, ma quando ho raggiunto quella tranquillità e non c’ho più pensato, sono rimasta incinta.

L’annuncio della gravidanza

Sebbene la neo nonna, mamma di Emma, si era fatta sfuggire per errore la gravidanza di sua figlia alcune settimane prima, soltanto a fine agosto Emma e Garrett hanno annunciato ufficialmente che sarebbe arrivato un bel maschietto nelle loro vite. La conferma è arrivata su Instagram, attraverso un post molto dolce pubblicato sul profilo di Emma.

Sotto la foto, che ritraeva la bellissima nipote di Julia Roberts seduta su un divano, mentre accarezzava il suo pancione, la stessa aveva scritto una semplice ma dolcissima frase: