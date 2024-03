Dopo il video in cui raccontava il suo terribile dramma, torna sui social: nella foto è irriconoscibile

Dopo il video shock pubblicato alcuni giorni fa sul suo account di Instagram, a seguito del quale tutto il mondo del calcio si era stretto vicino a lui e alla sua sofferenza, Daniel Osvaldo è tornato sui social. L’ex campione argentino naturalizzato italiano di Inter, Roma e Juve, sta cercando di riprendersi in mano la vita. Ecco cosa ha scritto in una storia, di nuovo postata sul noto social network.

Credit: daniosvaldobv – Instagram

Dopo una giovinezza vissuta sulla cresta del successo, della fama e della ricchezza, l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano Pablo Daniel Osvaldo si è ritrovato immerso in un oceano di sofferenza e depressione.

A raccontare la sua storia e la sua condizione era stato proprio lui, alcuni giorni fa, quando sul suo profilo di Instagram aveva pubblicato un video messaggio che ha risuonato tanto come una richiesta di aiuto. L’ex calciatore spiegava di non riconoscersi più, di soffrire di una forte depressione, la quale lo aveva portato anche ad abbandonarsi alle dipendenza di alcool e droghe.

“Ero un calciatore d’élite, ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, di fiducia. Ora sono una persona che non riconosco più ed è difficile per me uscire da questa situazione. Sento che mi sta sfuggendo la vita dalle mani”: queste le parole di Osvaldo.

Credit: daniosvaldobv – Instagram

Successivamente tanti personaggi noti del calcio avevano mandato messaggi di vicinanza e affetto a Daniel, compreso Daniele De Rossi, che con lui ha giocato ai tempi della Roma e della nazionale italiana e che gli è sempre rimasto amico.

Dopo un periodo di silenzio, oggi Osvaldo è tornato sui social ed ha pubblicato una foto ed un messaggio che lasciano ben sperare. Il suo volto è visibilmente provato, ma appare comunque sorridente e voglioso di riprendersi ciò che ha perso. “Sto tornando ad essere io”, scrive l’ex calciatore, che poi augura anche ai suoi fan una felice giornata.