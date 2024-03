“È difficile per me uscire da questa situazione…” Il campione racconta il dramma sui social: come è passato dall’inarrestabile successo alla depressione

Con un toccante video pubblicato sui propri canali social l’ex calciatore Daniel Osvaldo ha aperto il suo cuore e raccontato il momento di grossa difficoltà che sta vivendo. L’ex bomber argentino naturalizzato italiano ha parlato di depressione, dipendenze, che lo hanno portato a diventare una persona che non riconosce più. Una richiesta d’aiuto e uno sfogo, quello dell’ex campione.

Credit: daniosvaldobv – Instagram

Daniel Osvaldo, nato a Lanus in Argentina nel 1986, è stato per anni uno dei calciatori più noti e seguiti in Italia. Ha indossato le maglie di alcuni tra i club più importanti del paese, come Fiorentina, Roma, Juventus, Inter, ma anche quella della nazionale azzurra, essendo naturalizzato italiano.

Da qualche tempo di lui si erano perse le tracce. Complice la fine della sua carriera da calciatore professionista, ma a quanto pare soprattutto per la forte depressione di cui soffre. A spiegare cosa gli stia succedendo, è stato lo stesso ex attaccante.

Credit: daniosvaldobv – Instagram

In un lungo video pubblicato su Instagram, in cui appare in un immagine poco chiara, è chiaramente udibile la sua voce rotta, dal dolore e dalla fragilità. Non ci gira intorno Daniel, spiegando che sta lottando contro una forte depressione, che a sua volta lo ha portato a cadere nelle dipendenze da alcool e droghe. “In questo momento sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani“: ha dichiarato l’ex calciatore.

Credit: daniosvaldobv – Instagram

Poi prosegue ammettendo lui stesso che questo annuncio è sì uno sfogo, ma forse anche una richiesta di aiuto. Un modo per far capire alle tante persone che lui ha allontanato, persone che lo amavano, che il motivo di tutto è questo.

Ero un calciatore d’élite, ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, di fiducia. Ora sono una persona che non riconosco più ed è difficile per me uscire da questa situazione.

Innumerevoli i messaggi che gli amici e i fan gli hanno mandato, commentando il post per mostrargli vicinanza. Alcuni arrivati anche da personaggi noti del mondo dello sport e del calcio.