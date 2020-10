Di animi pacifici e sereni in casa Henger nemmeno l’ombra! Dopo un anno buono di botta e risposta incandescenti, ancora oggi, intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News, Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, è tornato a tuonare contro Eva.

Gli allenamenti con Lucas Peracchi non convincono Eva Henger

L’ex attrice a luci rosse ha avuto l’ennesimo diverbio a distanza con la figlia. Motivo dello screzio? La forma fisica mostrata dalla giovane. Secondo Eva ha perso di femminilità, sottoponendosi ad allenamenti troppo rigidi, che ne hanno plasmato un corpo dai muscoli maggiormente scolpiti.

Disco rotto

Preso atto delle esternazioni di mamma, Mercedesz non ha affatto accettato le critiche, replicando duramente e raccontando che in passato Eva l’ha contestata per via di presunti kg in eccesso e una presunta acne. Alla luce dei recenti avvenimenti, Lucas Peracchi è intervenuto, prendendo chiaramente le difese della dolce metà.

In realtà – ha commentato Lucas – stenta pure lui a giudicare. Ha letto le dichiarazioni rilasciate da Eva ma non ne è rimasto sorpreso. Si tratterebbe di un disco rotto che prosegue incessante da circa un anno e mezzo. Pur consapevole di non stare simpatico a Eva non si è mai immischiato nelle vicende tra madre e figlia.

Le pungolature non lo toccano più

Dati i rapporti logori con la ‘suocera’, l’ex tronista di Uomini e Donne nutre scarso interesse a riguardo. Nel senso che le affermazioni della moglie di Massimiliano Caroletti non lo urtano più. Ormai gli scivola tutto addosso.

Lucas Peracchi scorge uno spirito di competizione

Infine, il ragazzo ha confermato la versione di Mercedesz sugli attacchi subiti da Eva in passato perché un po’ in carne. Magari – ha aggiunto – lei si sente un po’ in competizione con la figlia, non accettando il passare degli anni. Che sia vero o meno la querelle pare ben lungi dal potersi definire conclusa.