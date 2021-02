Francesca Cipriani ha un fidanzato? La rivelazione della pupa

Nuova fiamma per Francesca Cipriani. È la stessa pupa a rivelare qualche retroscena su questo nuovo amore che sta nascendo. Non descrive la storia, però, nel dettaglio. La showgirl, infatti, si limita a rivelare che si tratta di una frequentazione iniziata qualche mese fa e che il loro rapporto, ad oggi, si trova in una fase di corteggiamento.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino…

È stata questa la confessione della showgirl che ha dichiarato anche come in passato abbia sofferto molto per amore.

Dunque Francesca e Massimo si conoscono da qualche mese. Qualche settimana fa la coppia è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’ a Napoli, città natale dell’uomo.

Francesca Cipriani e la scioccante rivelazione

Recentemente la pupa Francesca Cipriani ha fatto un’importante rivelazione. Infatti, stando a quanto dichiarato, la showgirl avrebbe subìto un abuso da parte di un ex datore di lavoro, quando era ancora agli esordi della sua carriera lavorativa.

Stando a quanto dichiarato dalla Cipriani, l’uomo l’avrebbe rinchiusa in un locale. Un episodio davvero grave che pian piano la pupa sta riuscendo a dimenticare anche grazie all’aiuto della sua famiglia. Inoltre, la showgirl ha avuto anche il coraggio di denunciare l’uomo, sempre grazie all’appoggio dei suoi cari.