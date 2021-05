Dopo la spiacevole notizia dell’aborto che aveva dato lo scorso dicembre, è arrivata una grande gioia per l’ex volto di Uomini e Donne. Ester Glam è in dolce attesa del suo secondo bambino. Lei e Luca Baldacci sono già genitori del piccolo Gabriele.

Sul suo account Instagram, seguito costantemente da oltre 160 mila Follower, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un dolcissimo scatto che ritrae tutta la famiglia. Il piccolo Gabriele sulle spalle del suo papà che da un bacio alla sua mamma. Luca che bacia dolcemente il pancino della sua amata, nel quale sta crescendo il frutto del loro grande amore e, infine, Ester che tiene in mano l’ecografia.

E come si dice a Roma: NON VE SE PUO’ NASCONDE NIENTE!!! Amici, SIAMO INCINTI!

La notizia dell’aborto

L’ex corteggiatrice aveva dato la spiacevole notizia dell’aborto lo scorso dicembre con un lungo post su Instagram, accompagnato da una foto completamente bianca.

Ho tentennato veramente 5 secondi prima di dirvelo, poi ho capito che avrei dovuto dirvelo per forza. Perché la condivisione fa bene. Perché io che ho la fortuna di essere seguita da tante persone, posso davvero aiutare qualcuno e vogli farlo. Ho perso il mio secondo bambino.

E lo sapevo, me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori, ma mi sento comunque tanto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi, e va bene così. Vi abbraccio.

Chi è Ester Glam

Ester Glam ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo come attrice, dopo aver recitato in qualche film e qualche fiction.

Ha deciso poi di partecipare, nel 2017, come corteggiatrice al programma televisivo Uomini e Donne. Nelle prime puntate, si era fatta notare per aver avuto una discussione con il tronista Mattia Marciano, troppo arrogante e permaloso secondo il suo parere. Cosa che l’ha poi portata a dichiararsi per il tronista Paolo Crivellin.

Dopo l’esperienza televisiva, Ester ha trovato il vero amore con lo chef Luca Baldacci. I due hanno accolto tra le loro braccia il piccolo Gabriele nel 2019 e tra non molto diventeranno genitori per la seconda volta!