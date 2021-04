Dopo le indiscrezioni, la coppia ha svelato il nome scelto: ecco come si chiamerà il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto, intervistati dal settimanale Confidenze, hanno annunciato il nome del loro bimbo in arrivo

La notizia della seconda gravidanza di Flora Canto, storica compagna del comino Enrico Brignano, impazza sui social e sulle riviste ormai da qualche tempo. I due, che presto convoleranno anche a nozze, sono in dolce attesa del loro secondo figlio. Dopo la nascita di Martina, arrivata nel 2017, la coppia è pronta ad abbracciare un bel maschietto.

Credit: floracanto – Instagram

Una coppia innamoratissima che ha creato e sta creando una famiglia straordinaria. Sono questi Enrico e Flora.

L’annuncio della gravidanza era arrivato su entrambi i loro profili Instagram. Flora aveva scritto:

…ora ti aspettiamo a braccia aperte, nostro piccolo secondo miracolo di vita!

Credit: floracanto – Instagram

Brignano, invece, aveva dato la lieta notizia ai fan pubblicando una tenera foto con la piccola Martina, mentre era intento nel dirle che molto presto la sua mamma ed il suo papà le avrebbero fatto un regalo molto prezioso: un po’ di compagnia.

Dopo l’annuncio dell’imminente arrivo della cicogna, la coppia ha svelato anche quale sarà il sesso del bebè. Ospiti nel salotto di Verissimo, Il comico e la sua compagna hanno raccontato a Silvia Toffanin che, dopo Martina, la famiglia si allargherà con un bel maschietto.

Enrico Brignano, Flora Canto e la scelta del nome per il bimbo

Fin da quando si è saputo che sarebbe stato un maschietto, tutti si sono chiesti quale sarebbe stato il nome che Enrico Brignano e Flora Canto sceglieranno per lui.

Flora ormai è al sesto mese di gravidanza inoltrato, manca quindi poco alla nascita del bimbo.

Già al settimanale Gente, la coppia aveva lanciato qualche indiscrezione su quale sarebbe stata la scelta. Allora si era parlato di Giacomo.

In questi giorni è uscita un’altra intervista, questa volta rilasciata alla rivista Confidenze, nella quale il comico e la sua compagna hanno finalmente confermato il nome. E non è quello di cui si era parlato in precedenza.

Scherzando, Brignano ha detto al giornalista che lui aveva proposto come nomi Alfio o Saturnino ma che, chissà per quale motivo, Flora glieli aveva bocciati.

Tornando relativamente seri, alla fine, i due hanno pronunciato il nome Niccolò. Sarà dunque questo il nome che avrà il loro secondo genito.

Gioia per la nascita ma non solo. Pare infatti che la fantastica coppia, ben presto compirà anche il fatidico passo verso il matrimonio.