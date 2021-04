Dopo tanta attesa, è nato il piccolo Noah: l’annuncio dell’ex gieffina

Sarah Nile è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato la gioiosa notizia, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo scorso 9 aprile, è nato il piccolo Noah. La showgirl si è scattata una foto mentre il suo bambino dormiva dolcemente adagiato sul suo petto e l’ha accompagnata da queste parole:

09-04-2021. Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande.. volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all’ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso.

Volevo ringraziare me per la costanza , la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta. Volevo ringraziare te .. Noah .. per aver reso le nostre vite ancora più magiche ❤️.

Sarah Nile ha poi concluso il post, raccontando che nulla è andato come aveva immaginato. Ma adesso è tutto passato e niente ha più importanza, perché stringe a se la cosa più importante. Nella vita ha perso tante battaglie, ma adesso sente di aver vinto la guerra. Per questo, si è rivolta a tutte le donne, per dire loro di non perdere mai la speranza.

Sarah Nile e l’annuncio della gravidanza

Aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso ottobre, sempre con un bellissimo post su Instagram. L’ex gieffina aveva scelto il giorno del suo compleanno, per gridare al mondo di aver ricevuto il regalo più bello di tutta la sua vita.

Il primo figlio nato dall’amore tra lei e il marito Pierluigi Montuoro, con il quale si è sposata nel 2017.

10-10-2020 oggi è il giorno del mio compleanno… per forze maggiori il destino ci ha voluto tenere divisi @pierluigimontuoro. Nonostante questo e nonostante tutto ma proprio tutto il resto che in pochissimi conoscono, io sono tanto felice! Perché la vita mia ha fatto il regalo più bello che potessi ricevere! Il primo compleanno da mamma.

Sarah Nile si è fatta conoscere negli studi di Maria De Filippi, partecipando a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Giorgio Alfieri. Ha partecipato anche alla decima edizione del Grande Fratello.