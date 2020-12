Dopo tanta attesa la showgirl ha partorito e svelato il particolare nome scelto per la nuova arrivata

Si tratta della terza figlia femmina per Pamela Petrarolo, la prima insieme al suo attuale compagno Giovanni

Abbiamo seguito passo passo la gravidanza di Pamela Petrarolo e ieri, domenica 6 dicembre, è finalmente giunta al termine. La piccola Futura è arrivata a dare immensa gioia all’ex volto di Non è la Rai e al suo compagno Giovanni. Si tratta della prima figlia della coppia, mentre lei aveva già due bimbe nate da un precedente matrimonio.

Cuore pieno di gioia e di amore e occhi gonfi di lacrime di felicità per i due neo genitori della piccola Futura. Nella giornata di ieri, infatti Pamela ha dato alla luce quella che è la sua terza figlia femmina, la prima insieme al suo attuale compagno, Giovanni.

A dare l’annuncio ci ha pensato proprio la diretta interessata, pubblicando un dolcissimo scatto su Instagram , poco dopo aver affrontato il parto. Queste le parole che l’ex show girl ha scritto accanto alla foto:

Benvenuta al Mondo Futura. Sei il miracolo più bello del mondo, la tua mamma. Tre figlie Femmine… mi sento forte accanto a voi! Ps: Futura, ti confido una cosa, tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo.

La piccola Futura, arriva a far compagnia alle altre due bimbe che Pamela ha avuto nel precedente matrimonio con Gianluca Pea. I nomi delle due bambine sono Alice e Angelica.

L’annuncio della gravidanza di Pamela Petrarolo

Credit video: Mediaset Play Remix – Youtube

Sempre da Pamela Petrarolo era arrivato anche l’annuncio della gravidanza. Ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, lo scorso maggio, la cantante e soubrette 43enne aveva raccontato ai suoi fan la lieta notizia.

Credit: Pamela Petrarolo – Facebook

Aveva raccontato la grande felicità di quando lo ha scoperto. Le lacrime di gioia e il siparietto creato insieme a Giovanni quando è stato il momento di comunicarglielo. Pur non essendo strettamente cercato, li ha resi entrambi molto contenti.

Credit: Pamela Petrarolo – Facebook

Un mese dopo l’ospitata in tv, sul suo profilo Instagram, Pamela aveva annunciato anche quale sarebbe stato il genere del bebè in arrivo, un’altra femminuccia appunto. Lo aveva fatto pubblicando una tenera storia, alla quale aveva aggiunto l’hashtag “figlia” e sul cui sottofondo aveva aggiunto la canzone “Più bella cosa non c’è“, di Eros Ramazzotti.

Circa un mese e mezzo fa, invece, la Petrarolo si era mostrata per l’ultima volta con l’enorma pancione in bella vista. Lo aveva fatto sempre pubblicando sul suo account Instagram una foto che la ritraeva a sette mesi e mezzo di gestazione.