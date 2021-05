Gabrielle Caunesil è in dolce attesa e per dare la felice notizia ha scelto proprio il giorno della festa della mamma. La modella ha voluto, con il suo post, anche dare forza a tutte quelle mamme che stanno combattendo una battaglia simile alla sua e dimostrare loro che non bisogna mai perdere la speranza.

Lei stessa ha sempre “odiato” la festa della mamma perché si è ritrovata a dover combattere contro un tumore all’ovaio, l’infertilità e l’endometriosi. Una battaglia che l’aveva quasi fatta rinunciare al sogno di poter avere un figlio. Non solo, anche l’assenza di una madre al suo fianco, non le aveva mai fatto vivere serenamente la festività. Dopo tanta sofferenza, finalmente Gabrielle Caunesil ha trovato un motivo per sorridere. Ecco le sue parole:

Era la festa del papà quando ho scoperto di essere incinta. Erano le 7h13 del mattino, ero sotto la doccia, quando ho fatto il test. Ho fatto così tanti test prima, tutti negativi… Ho pianto così tante volte. Ne ho tenuto uno. E ho detto che quest’ultima prova sarebbe stata quella che portava le notizie più magiche, il nostro sogno. Alle 7h13 il test è risultato positivo. Finalmente sarei diventata madre.

A novembre 2020 ho parlato pubblicamente per la prima volta della mia infertilità, di quanto sia stata dolorosa … il mio bambino nascerà novembre 2021. Oggi è la festa della mamma e anche l’ultimo giorno del mio primo trimestre, e volevo dire a tutte le mamme che stanno lottando per diventare madri, di mantenere alte le speranze perché i miracoli accadono.

Gabrielle Caunesil ha poi ringraziato il futuro papà, Riccardo Pozzoli e augurato a tutte le mamme una felice festa della mamma.

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli

Riccardo Pozzoli è un noto imprenditore, conosciuto per essere l’ex dell’influencer Chiara Ferragni e il suo ex socio in affari. Dopo la rottura, l’uomo si è legato sentimentalmente con Gabrielle Caunesil.

La modella e Riccardo Pozzoli si sono sposati due volte. La prima volta nel 2018 a Malibu e la seconda volta nel 2019 in Toscana.

Adesso finalmente coroneranno quel sogno che hanno sempre condiviso, quello di diventare genitori.