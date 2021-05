É passato poco più di un mese dalla sua nascita e Vittoria Lucia Ferragni è già diventata una piccola star. In occasione del compleanno di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale ha lanciato il nuovo pezzo della sua collezione per neonati, la New Born. Si tratta di un bellissimo abitino da sera con cui mamma Chiara vestirà Vittoria in occasione del suo compleanno.

Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo vestitino facente parte della collezione dedicata alle nuove nascite. Più in dettaglio, l’abito in questione si presenta nella colorazione rosa antico ed ha la particolarità di avere delle culotte abbinate in satin. Ma conoscete il suo prezzo? Davvero da capogiro.

Il mini abito da sera per i piccoli neonati viene descritto sul sito del brand dell’imprenditrice digitale con queste parole:

Abito con maniche a palloncino e colletto, bottoni in madreperla e fodera in twill. Dettagli Eyeheart.

Inutile dire che, sin dalla sua prima condivisione, l’abitino in questione ha riscosso moltissimo successo, soprattutto tra le neomamme.

Sono stati molti, infatti, coloro che hanno riempito di like e complimenti il post dell’imprenditrice digitale riguardo l’abitino da sera della piccola Vittoria. Ma molti, oltre a ciò, si sono interrogati soprattutto per quanto riguardo il prezzo del modello.

Chiara Ferragni, ecco quanto costa l’abitino da sera della piccola Vittoria

Come anche riportato dal sito del brand, il vestitino da sera per i neonati che indosserà Vittoria in occasione del compleanno di mamma Chiara ha un prezzo di 176 euro. A ciò si aggiunge il valore della culotte in satin abbinate all’abito che hanno un costo di 54 euro.

Dunque, nel totale, il prezzo dell’outfit della piccola Vittoria ammonta a ben 230 euro. Ancora una volta, quindi, la nuova creazione dell’imprenditrice digitale e di una delle fashion blogger più famose al mondo si è rivelata un vero e proprio successo.