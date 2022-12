La nota showgirl e Bonas del programma di Canale 5 Avanti un Altro, Paola Caruso è tornata sui social dopo un mese di latitanza ed ha spiegato che purtroppo non sta vivendo un momento semplice. Il figlio Michele dopo il suo ritorno da una vacanza a Sharm el Sheik sta avendo dei problemi di salute.

Ovviamente la madre non ha parlato bene del dettaglio di ciò che sta accadendo e saranno solo le sue ulteriori dichiarazioni su ciò che è successo.

Paola Caruso sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post lo scorso novembre. In cui ha pubblicato una foto con il figlio Michele, nato nel 2019 da una relazione ormai finita con l’imprenditore Francesco Caserta.

Era al Domina Coral Bay, un nominato e famoso e resort che si trova a Sharm el Sheik. Lo scopo per loro era proprio quello di voler fare una vacanza e di passare dei giorni all’insegna del relax.

Tuttavia, è da quel momento che lei non ha dato più notizie di sé. Mostrava molto poco di ciò che stava facendo e della sua vita.

Però è solo nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, che la showgirl è tornata sui social ed in alcune storie ha parlato proprio di ciò che sta vivendo. Purtroppo il bimbo non sta bene ed ha bisogno di ulteriori cure.

Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele.

È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Per ora non me la sento di dire di più perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime.