Doppio annuncio per gli ex concorrenti di Temptation Island: matrimonio e figlio in arrivo

Gioia, anzi, gioie immense per gli ex volti di Temptation Island Flavio Zerella e Nunzia Sansone. I due, innamorati da circa un anno, sono già in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Insieme all’annuncio della gravidanza della sue compagna, il pr napoletano ha anche reso noto che ben presto arriverà anche il matrimonio.

Credit: flavio_zerella_ – Instagram

In maniera totalmente inaspettata, i fan di Flavio e Nunzia, entrambi ex concorrenti di Temptation Island, hanno accolto due bellissime notizie riguardanti i loro beniamini.

I due avevano preso parte al dating-reality show di Canale 5 durante la stessa edizione, ma non insieme. Ognuno, allora, era insieme al proprio partner. Flavio era insieme alla sua ex Roberta Mercurio, mentre Nunzia era fidanzata con Arcangelo Bianco.

Dopo che entrambe le loro storie sono finite, si sono incontrati per caso e da allora non si sono più lasciati. Si sono messi insieme circa un anno fa e adesso, le loro vite stanno per prendere una svolta davvero meravigliosa.

Il doppio annuncio di Flavio Zerella e Nunzia Sansone

Nel pomeriggio di ieri, sul profilo di Flavio Zerella, è apparsa una foto meravigliosa che ha colto di sorpresa tutti.

Credit: flavio_zerella_ – Instagram

Nello scatto, la giovane e bellissima coppia è ritratta nel momento in cui lui ha chiesto la mano di lei in matrimonio. Queste le parole di Flavio:

Ho sentito dentro di me di chiederti la mano @nunziasansone e solo io e te sappiamo quanto ci amiamo e cosa stiamo costruendo. Ti Amo

Ma questo del matrimonio non è l’unico annuncio che compare all’interno del post. Se i due sono arrivati a prendere la decisione di unirsi per sempre, il merito è anche di qualcun altro, anzi qualcun’altra.

Saremo genitori di una bellissima femminuccia e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta.

Proprio così! Nunzia è in dolce attesa di quella che sarà per entrambi la prima figlia. Incinta di qualche mese, i due non si sono trattenuti nel dire il sesso della dolce creatura che presto arriverà nelle loro vite. Tra i commenti nel post di Flavio, spunta anche la risposta della sua Nunzia: