Dov’era Romina Power la notte in cui Ylenia Carrisi scomparve a New Orleans? Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1993 a New Orleans, e Romina Power ancora rimpiange di non essere stata lì quella notte: ora confessa dov'era

Sono passati quasi 27 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi e ancora oggi i genitori non riescono a darsi pace, la vicenda è da sempre senz’altro molto travagliata e purtroppo la verità non è mai venuta a galla: oggi Romina Power si lascia andare a delle confessioni che la fanno ancora soffrire.

La cantante statunitense, durante una delle rare interviste fatta da Maurizio Costanzo, ha rivissuto quella tragica notte. Nel programma L’Intervista, mentre scorrevano infiniti articoli sulla figlia scomparsa di Al Bano Carrisi, Romina Power ha raccontato uno dei suoi più grandi rimorsi: non essere lì quella sera.

La donna, in lacrime, ha raccontato che in quei giorni si trovava a Milano. Ancora oggi le speranze non si spengono e se per Al Bano Carrisi la vicenda è chiusa, Romina Power spera ancora di trovare un giorno la sua “bambina“:

“Io spero che se lei sia da qualche parte e legga, per questo io voglio che circoli la sua immagine sui social perché può capitare a qualcuno di vederla per strada o che possa aver perso la memoria perché è strano che spariscano queste ragazze a New Orleans e che la polizia non agisca… che non venga fatto un giuso processo, che ben presto venga tutto sepolto“.

La notte di capodanno a New Orleans del 1993

Durante l’estate delo stesso anno la famiglia Carrisi decise di intraprendere un viaggio in America per andare a trovare i parenti della cantante. Con loro andò anche Ylenia che entusiasta del viaggio chiese ai genitori di prendersi un periodo di pausa dagli studi.

Voleva andare in Belize per completare la stesura del suo libro vivendo l’esperienza dei senzatetto. La notte di Capodanno, per gli auguri, chiamò il padre ma Ylenia Carrisi sembrò da subito confusa. “Dove sei?” – le chiese il cantante – “Che importanza ha?” rispose lei. Da quella sera non si ebbero più notizie.