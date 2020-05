Ylenia Carrisi, la TV spagnola riapre il caso, emerge il video che fa discutere La TV spagnola ha riaperto il mistero, emerge un video di Gringo il marito di Ylenia Carrisi

Nel 1993 la figlia di Al Bano e Romina Power, Ylenia Carrisi, è scomparsa. Ultimamente, però, la TV spagnola ha riaperto il mistero. Infatti da qualche tempo il programma ‘Salvame’, trasmesso sulla TV spagnola al canale TeleCinco ha iniziato ad approfondire quanto accaduto, cercando di trovare delle risposte. Ora si parla di un video dove appare Gringo il marito di Ylenia Carrisi.

Andiamo per ordine, vengono riportate le ricerche fatte da Lydia Lozano nel 2005. La giornalista raccontava di aver ricevuto notizie della figlia di Al Bano, che sarebbe ancora viva e si troverebbe a Santo Domingo con suo marito. Queste testimonianze non erano accompagnate, però, da nessuna prova.

Martedì scorso, nel corso della trasmissione già citata, il conduttore ha rivelato l’identità del testimone della giornalista, anche lei presente in studio.

Lydia Lozano era lei stessa incredula. A quel punto ha fatto il suo ingresso in studio Toni Torrubiano, collaboratore della giornalista nell’indagine all’epoca dei fatti. Con se aveva tutta la documentazione e le prove che erano state date loro per iniziare a cercare Ylenia Carrisi.

Questa volta però, il nome del testimone non è stato tenuto nascosto. Così è finalmente venuto fuori il nome di: Ricardo Zucchi.

Di origine italiana, l’uomo a infatti raccontato di aver visto la ragazza scomparsa almeno 20 volte a Santo Domingo. Stando alle parole di Riccardo Zucchi la prima volta risalirebbe al 1995.

Ricardo Zucchi si recava a Santo Domingo per incontrare Luis Taveras, con cui aveva una relazione. Questi era un amico molto stretto di Alexander Suero Alvares, che è proprio il marito di Ylenia Carrisi. L’uomo è soprannominato ‘Gringo’ ed è sempre accompagnato da una scorta.

Tra le prove portate in trasmissione, c’erano frammenti di conversazioni tra Riccardo Zucchi e Ylenia Carrisi stessa. Da quanto emerge, e dichiara Ricardo Zucchi, pere che la figlia di Al Bano abbia avuto dei figli con suo marito. Nella puntata successiva è stato mandato un video di Riccardo, dove si vede sia il suo volto sia la sua voce.

Una volta identificato, il testimone è stato anche riconosciuto come assolutamente inaffidabile. E in quel momento è nato il dubbio: che Lydia Lozano abbia raccolto testimonianze inattendibili consapevolmente, con lo scopo di far nascere un caso mediatico?