Dopo un’agonia durata circa 7 giorni Max Halliwell, fratello maggiore dell’ex Spice Girl Geri, è morto improvvisamente all’età di 54 anni. La donna al momento è distrutta da questa perdita straziante ed improvvisa, infatti l’intera famiglia ora si è riunita per superare il dolore e per celebrare il suo funerale.

Una notizia che si è diffusa molto velocemente sui social. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza alla star per il grave lutto che ha subito.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media britannici, il dramma dell’uomo di 54 anni, è avvenuto nella sua abitazione lo scorso 17 novembre.

Max Halliwell ha perso i sensi nella casa nell’Hertfordshire e con lui c’era anche sua moglie. Viste le sue condizioni disperate, la donna ha allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Da quel giorno è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed i medici non hanno mai registrato dei miglioramenti. Il decesso purtroppo è avvenuto esattamente una settimana dopo, martedì 23 novembre, sempre nella stessa struttura ospedaliera.

La tragedia per le autorità non è considerata come sospetta. Infatti il caso è stato affidato al coroner, che dovrà stabilire le cause che hanno portato al suo decesso, ma tutto sembra far pensare che si tratti di cause naturali.

Il rapporto tra Geri e Max Halliwell

Max Halliwell era laureato in scienze. Inoltre, in questi anni era riuscito ad ottenere ruoli importanti grazie alla sua tenacia. Era diventato presidente della Heat Pump Association ed aveva anche ottenuto il ruolo di Communications Manager, per la Mitsubishi Electric Living Environmental System UK.

In molti affermano che la cantante ed il fratello avevano un rapporto speciale. Infatti sembrerebbe che la donna nel momento in cui è entrata in crisi dopo aver raggiunto il successo con il gruppo delle Spice Girl, abbia chiesto aiuto proprio all’uomo. Una fonte vicina alla famiglia, sul lutto che ha subito Geri Halliwell, ha dichiarato: