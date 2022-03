Il bomber del Napoli, record man di gol con la maglia azzurra, Dries Mertens, è da poco diventato papà per la prima volta

Alla fine, il sogno che avevano tutti i napoletani e tifosi sfegatati del Napoli Calcio, si è realizzato. Due giorni fa è nato il primo genito del record man di gol in maglia azzurra Dries Mertens e quella che era solo una voce è stata confermata. Il neo arrivato si chiama Ciro, nome che non fa altro che sugellare un amore tra il belga e la città partenopea destinato a restare per sempre.

Ciro Romeo Mertens. È questo il nome che l’attaccante del Napoli Dries Mertens e sua moglie Kat Kerkhofs hanno scelto per il loro primo bambino.

Il piccolo è venuto al mondo due giorni fa nella clinica Ruesch, sempre a Napoli, e ad annunciare la sua venuta al mondo ci ha pensato proprio il bomber.

Dries ha pubblicato una tenera foto di famiglia, nella quale compare anche il neo arrivato e nella cui didascalia c’è scritto il suo nome completo accompagnato da un cuoricino rosso.

Molto dolce era stato anche l’annuncio della gravidanza, arrivato sempre su Instagram a fine ottobre del 2021.

Il calciatore e sua moglie, una star della televisione in Belgio, avevano pubblicato un video nel quale erano raccolti i momenti in cui avevano comunicato ai parenti del lieto evento. A fine video erano apparse delle immagini anche della prima ecografia.

A corredo del video, in quel caso avevano scritto:

I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano.

La storia tra Dries Mertens e Kat Kerkhofs

Credit: Dries Mertens – Instagram

Il piccolo Ciro Romeo è il frutto di un grandissimo e molto duraturo amore. Dries e Kat, infatti, sono legati sentimentalmente da più di un decennio.

Si sono sposati nel 2015, quando Dries era già un giocatore del Napoli. Tant’è che la celebrazione si è svolta proprio nel capoluogo campano.

Credit: Dries Mertens – Instagram

In realtà, però, i due erano fidanzati già da 9 anni. Da quando erano soltanto due ragazzini senza fama né il successo che entrambi hanno oggi.

A testimonianza di questa lunghissima storia d’amore, su Instagram sono apparse più volte delle foto che mostrano i due, insieme, fin da quando erano solo dei ragazzini.