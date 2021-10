Non che servisse questo a sugellare un amore limpido, duraturo e cristallino come quello che hanno Dries Mertens e sua moglie Kat Kerkhofs, ma certamente la scoperta di essere in dolce attesa del loro primo bambino insieme, ci mette una bella pezza. Sui profili Instagram di entrambi, infatti, è da poco apparso un video che serve ad annunciare la lieta scoperta.

Credit: katkerkhofs – Instagram

Periodo d’oro per le cicogne che sorvolano il mondo del calcio. Nei giorni scorsi abbiamo letto le notizie riguardanti le gravidanze delle rispettive compagne di Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez. Georgina Rodriguez è incinta addirittura di due gemellini. Donerà così a CR7 il quinto e sesto figlio. Zoe Cristofoli, la compagna del terzino del Milan e della nazionale francese, invece, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bambino.

Altrettanto tenero anche l’annuncio che è comparso sui profili di Dries Mertens e di sua moglie Kat Kerkhofs. I due hanno pubblicato un video che raccoglie tutti i momenti in cui la coppia ha comunicato ai parenti e agli amici più stretti di essere in dolce attesa. Alla fine della clip si vedono alcune immagini anche dell’ecografia.

In didascalia al post, si legge:

I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano.

L’amore tra Dries Mertens e Kat Kerkhofs

Credit: katkerkhofs – Instagram

Questo lieto evento, che dovrebbe verificarsi a marzo del prossimo anno, è solo il coronamento di un amore che va avanti ormai da tantissimi anni.

Dries Mertens e Kat, infatti, si sono sposati nel 2015 a Napoli. Tuttavia, i due si conoscono da molto di più. Sono stati proprio loro a spiegare che quando si sono sposati, erano fidanzati già da 9 anni.

Credit: katkerkhofs – Instagram

A testimonianza di questa lunghissima storia d’amore, su Instagram sono apparse più volte delle foto che mostrano i due, insieme, fin da quando erano solo dei ragazzini.

Il loro primo bambino nascerà a Napoli, città che ha accolto e amato Dries fin dal primo giorno in cui è atterrato dal Belgio in terra partenopea. Con la maglia numero 14 degli azzurri, l’attaccante è entrato letteralmente nella leggenda, superando il numero dei gol segnati da un certo Diego Armando Maradona.