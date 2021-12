Gianinna Maradona e Daniel Osvaldo si sposano, ecco come è avvenuta la proposta di matrimonio

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Gianinna Osvaldo che ha lasciato il mondo del web senza parole. La figlia di Diego Armando Maradona diventerà presto la moglie di Daniel Osvaldo, noto ex calciatore. La proposta di matrimonio è avvenuto in un ristorante a Buenos Aires durante una cena romantica.

Gianinna Maradona e Daniel Osvaldo diventeranno presto marito e moglie. Ad annunciarlo sono stati loro stessi attraverso un posto pubblicato sui social. Il noto ex calciatore ha chiesto la mano alla sua fidanzata durante una cena romantica in un noto ristorante di Buenos Aires. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gianinna Maradona e Daniel Osvaldo si sposano. L’annuncio del matrimonio è stato comunicato dalla coppia attraverso i loro account social. La relazione tra i due è iniziata nell’anno 2015 anche se i due apparivano solo come amici. Con il passare del tempo quella che sembrava solo una semplice amicizia si è rivelata una vera e propria storia d’amore.

Lo scorso febbraio, è stata la stessa figlia di Diego Armando Maradona ad ufficializzare il fidanzamento con Daniel Osvaldo attraverso il suo profilo Instagram. Adesso, a distanza di qualche mese i due hanno deciso di compiere il grande passo: pronunciare il fatidico sì dinanzi all’altare.

A raccontare come sarebbe avvenuta nel dettaglio la proposta di matrimonio è stato il portale “Clarin”. I due erano a cena in un ristorante di Buenos Aires quando all’improvviso l’ex calciatore ha chiesto la mano alla figlia del Pibe De Oro. Quest’ultima, senza pensarci due volte ha detto sì e avrebbe già chiesto un budget per organizzare la festa dopo la cerimonia.

La dedica di Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

Non è tutto. L’ex attaccante di calcio è poco attivo sui social. Malgrado ciò, nel corso dell’ultimo periodo ha deciso di fare una dolce dedica su Instagram per la sua fidanzata. Queste sono state le sue parole: