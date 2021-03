É finita la storia d’amore tra la nota cantante e il suo compagno

É definitivamente finita la storia d’amore tra la nota cantante Arisa e il compagno Andrea Di Carlo. Ad annunciare la separazione è stato proprio Andrea il quale ha dichiarato di aver lasciato l’artista italiana e di essersi ripreso l’anello di fidanzamento. Ricordiamo che i due sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 2 settembre.

Sarebbe stato proprio lui a mettere fine alla loro relazione, dal momento che non si sarebbe sentito un vero e proprio fidanzato. Queste sono state le sue parole:

Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato.

Sembra dunque che il manager abbia preso la triste decisione dopo l’intervista di Arisa rilasciata a Mara Venier a Domenica In. Dopo questa occasione, Andrea Di Carlo ha deciso di mettere fine alla loro rapporto. Per quanto riguarda la nota cantante, invece, Arisa non si è ancora espressa a riguardo.

Durante la sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, Arisa è stata intervistata in ben due occasioni da Mara Venier, ma in entrambi i casi ha preferito fuorviare le domande sulla sua vita sentimentale con Andrea Di Carlo. Sicuramente la cantante preferisce mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita privata anche se i tanti fan sono molto curiosi di saperne di più.