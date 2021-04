È in dolce attesa ed ha deciso di annunciarlo con un simpatico sketch in diretta tv: “Ah si, aspetto un bambino”

Mia Ceran è in dolce attesa ed ha scelto di dare la bellissima notizia in diretta tv. La nota giornalista di “Quelli che il calcio“, trasmesso su Rai2, con un bellissimo sketch di apertura insieme ai suoi colleghi, ha voluto condividere uno dei momenti più importanti della sua vita.

Insieme a Luca e Paolo, i noti volti di Camera Cafè, sono entrati in studio ironizzando sulla situazione della loro collega:

Mia, dovrai mica dirci qualcosa?

A quel punto la giornalista appare sorpresa e dopo essersi guardata un poì intorno, esordisce così:

Ah si, aspetto un bambino.

Immediata la reazione del pubblico, che comincia ad applaudire la futura mamma e a condividere con lei quel bellissimo momento, che ricorderà per tutta la vita.

Credit: miaceran – Instagram

La notizia è stata poi ulteriormente confermata sul profilo Instagram della giornalista. La bellissima Mia Ceran ha pubblicato dei teneri scatti dove mostra il suo pancino in crescita e li ha accompagnati con queste simpatiche parole:

Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata 💕).

Chi è Mia Ceran

Mia Ceran oggi è una nota giornalista di Rai 2. Fino a 13 anni ha vissuto negli Stati Uniti, per poi trasferirsi in Italia insieme alla sua famiglia.

Credit: miaceran – Instagram

Decide di seguire la carriera della sua mamma, anche lei giornalista e di dedicarsi ad uno stage della CNN. In seguito, collabora con Mediaset per Matrix e Studio Aperto. Negli anni successivi, lavora per LA7, come inviata del programma L’aria che tira e poi per In onda estate.

Approda anche sulla Rai, nei programmi Millenium, Agorà e Uno mattina estate. Dal 2018 ad oggi, è conduttrice del programma Quelli che il calcio, insieme ai suoi colleghi Luca e Paolo.

Mia Ceran è fidanzata con il giornalista e vicedirettore di Vanity Fair, Malcom Pagani.