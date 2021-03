Il noto giornalista posta la prima foto sui social dall’ospedale svelando come sta dopo l’intervento

Il giornalista e scrittore Roberto Saviano, una svolta sottopostosi a un intervento chirurgico precedentemente annunciato tramite i propri profili social, ha caricato sul web il primo scatto post-operazione per rassicurare i fan sulle sue attuali condizioni di salute e ringraziarli per il sostegno ricevuto.

Nel corso della giornata di martedì 16 marzo, Roberto Saviano aveva reso noto, attraverso i suoi canali Facebook e Instagram ufficiali, che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema di coliche renali che gli provocava lancinanti dolori.

A tal proposito, avvalendosi di uno scatto che ritrae un lettino per le visite mediche, Roberto Saviano aveva spiegato ai followers quanto gli sarebbe toccato. Implacabili e dolorosissime, le coniche renali si erano abbattute su di lui.

Forse tutto il fango che gli hanno gettato addosso (il termine davvero usato è un po’ più colorito, ndr) in questi anni, doveva essere drenato dal corpo, avendo lasciato sedimentazioni. Da lì a poco avrebbe subito un piccolo intervento. Sarebbe stato perciò meno attivo in rete, ma sapeva che gli ammiratori avrebbero pensato a lui, e ciò lo riempiva di gioia.

Nella mattinata di giovedì 18 marzo, Roberto Saviano si è recato in sala operatoria. Poco dopo essere stato ricoverato in stanza d’ospedale, ha scelto di postare sui social lo scatto post-intervento. Un pensiero teso a tranquillizzare i suoi seguaci circa il buon esito della procedura chirurgica. E un modo per dire grazie a chiunque gli abbia mandato dei messaggi di supporto.

Difatti, a corredo del selfie, Roberto Saviano ha ringraziato chiunque si sia interessato a lui. I parecchi messaggi ricevuti, l’affetto e la vicinanza gli hanno infuso forza. Solidarietà che ha imparato a non dare mai per scontata. Diversi utenti hanno replicato alle parole dell’ospite fisso di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, augurandogli una pronta guarigione.