È iniziato il Festival di Sanremo 2023. Standing ovation per Mattarella. Ma sapete chi era la donna accanto a lui?

Il Festival di Sanremo 2023 passa già alla storia. Per la prima volta un Presidente del Repubblica si è presentato nella cornice dell’Ariston per assistere alla kermesse canora. Come preannunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus, il Capo di Stato Sergio Mattarella ha accettato l’invito, stabilendo un prima volta assoluta. L’attenzione è stata però richiamata dall’accompagnatrice, presentatasi al suo fianco in uno dei palchetti laterali. A proposito, sapete chi è? Andiamo a scoprilo!

Festival di Sanremo 2023: chi era la donna al fianco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nata il 16 febbraio 1967 a Palermo, Laura Mattarella è la figlia di Sergio, avvocata specializzata nel diritto amministrativo. Tuttavia, ha deciso di rinunciare al lavoro per prendere il posto della madre, Marisa Chiazzese, venuta a mancare nel 2012.

Da protocollo, il massimo esponente dello Stato italiano deve, infatti, essere affiancato nello svolgimento delle sue funzioni. Ecco perché il suo volto è diventato ormai familiare per il popolo, essendo presente alle cerimonie principali a cui prende parte il padre.

È, insomma, lei la First Lady del nostro Paese. Per quanto riguarda il privato sappiamo che Laura è felicemente sposata con Cosimo Comella, un manager operante nel Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la Privacy. I due sono convolati a nozze, mettendo su una splendida famiglia, con tre figli: il 26enne Manfredi, la 23enne Maria Chiara e la 19enne Costanza.

Sergio e Laura Mattarella sono stati accolti da uno scrosciante applauso di ogni componente della sala. Quindi, Gianni Morandi ha invitato a intonare con lui l’inno di Mameli, in onore degli ospiti speciale.

Infine, è scattata la standing ovation, pure rivolto all’orchestra, uno dei componenti principali dello spettacolo sanremese. Agli applausi si è unito anche Sergio Mattarella, visibilmente emozionato, ma con la sua solita compostezza, quella che da sempre lo contraddistingue.