Grave lutto nel mondo dello spettacolo, l'attrice Marnie Schulenburg è morta a 37 anni per un tumore al seno

È morta nella sua abitazione la famosa attrice Marnie Schulenburg, alla tenera età di 37 anni. Ha lasciato il marito, la figlia di appena 2 anni e tutti i suoi familiari. Purtroppo quando ha scoperto la malattia, per lei era ormai troppo tardi e non c’è stato più nulla da fare.

La notizia è arrivata solo in queste ultime ore, dal suo agente che lavora con l’agenzia “The Hollywood Report”. Da quel momento, sono tante le persone del mondo dello spettacolo che hanno voluto scrivere un pensiero per i suoi cari.

L’attrice è nata a Manhattan il 21 maggio, era figlia di musicista, ma sin da piccola si è appassionata alla recitazione. Nel 2006 dopo aver partecipato a diversi musical, ha deciso di trasferirsi a New York.

È proprio lì è riuscita a trovare la sua strada, dove è riuscita ad ottenere un ruolo nella soap opera “Così Gira il Mondo”. Grazie a questo lavoro, ha ottenuto anche una nomination al Daytime Emmy Award, per la categoria di miglior giovane attrice in una serie drammatica.

Da quel momento ha ottenuto altri ruoli importanti in show di prima serata. Come per esempio: “Blue Bloods”, “Royal Paints” ed anche “The Good Fight”.

La scoperta della malattia dell’attrice Marnie Schulenburg

La donna ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno cinque mesi dopo la nascita di sua figlia Coda Jones, che oggi ha due anni.

I medici dopo alcuni esami, le hanno diagnosticato un cancro al seno metastatico al quarto stadio. La situazione è apparsa disperata sin da subito, ma hanno comunque provato a fare il possibile riuscire ad aiutarla.

Negli ultimi tempi, il suo tumore era diventato ormai incurabile. Proprio per questo, nel giorno della festa della mamma, i dottori hanno deciso di rimandarla a casa, per permetterle di passare un po’ di tempo con la figlia e tutti i suoi familiari. Si è spenta nella sua abitazione lo scorso 17 maggio.

Marnie Schulenburg oltre alla piccola Coda, ha lasciato il marito Zack Robidas, anche lui attore, con il quale era fidanzata da ormai molti anni.